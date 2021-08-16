В «Бордо» назвали причину потери сознания Калу во время матча против «Марселя»
21:41
Нападающий «Бордо» Самюэль Калу, потерявший сознание по ходу игры 2-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1), провел тренировку на следующий день, а также прошел углубленно медицинское обследование. Результаты тестов 23-летнего нигерийца станут известны во вторник, информирует пресс-служба клуба.
В «Бордо» отметили, что у Калу было головокружение из-за 30-градусной жары на стадионе.
Неприятный инцидент случился в начале первого тайма матча.
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