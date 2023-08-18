Упавшего с лошади вратаря «ПСЖ» Серхио Рико выпишут из больницы в пятницу
Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико выпишут из больницы в пятницу, сообщает издание ABC de Sevilla.
29-летний испанец был госпитализирован 28 мая в больницу в Севилье после падения с лошади. Футболист получил тяжелую травму, ему диагностировали кровоизлияние в мозг.
Игрок перенес ряд операций из-за травм. После выписки голкипер отправится домой, где продолжит реабилитацию.
9 июля сообщалось, что Рико может завершить карьеру. За время нахождения в больнице вратарь похудел на 20 кг.
13 августа стало известно, что возвращение игрока на поле в данный момент не является приоритетом, но восстановление проходит по плану.
Серхио Рико выступает за «ПСЖ» с сентября 2019 года, за все время он провел за парижан 24 матча и пропустил 16 голов, отыграв 14 встреч на ноль. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Ренн
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|1
|0
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|5-1
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2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
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4
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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7
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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9
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Лион
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Метц
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|19.08
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|- : -
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
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Ланс – Ренн
|- : -
|Г
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Акор Жером Адамс
Монпелье
|2
|
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
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Ибрахим Салах
Ренн
|2
|П
|
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Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|
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Анжел Гомеш
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
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Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
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Магнес Аклиуш
Монако
|1
|0
|1
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1