Упамекано покинул расположение сборной Франции из-за травмы
Защитник «Баварии» Дайот Упамекано покинул расположение сборной Франции из-за травмы, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
22-летний француз вернется в Мюнхен, где продолжит восстановление от повреждения правого бедра.
Dayot #Upamecano has been forced to pull out of the France squad for the upcoming World Cup qualifiers due to muscular problems in his right thigh.— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 31, 2021
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В сентябре сборная Франции проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Боснии и Герцеговины (1 сентября), Украины (4 сентября) и Финляндии (7 сентября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/en/news/2021/08/upamecano-returns-to-munich
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