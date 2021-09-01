«Лион» объявил о подписании контракта с Джеромом Боатенгом
«Лион» объявил о заключении контракта с защитником Джеромом Боатенгом.
32-летний немец перешел в французский клуб на правах свободного агента, контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023 года.
?? Guten tag, @JeromeBoateng! ?#Boateng2023pic.twitter.com/RQSUpS9VzQ— Olympique Lyonnais ??? (@OL_English) September 1, 2021
Предыдущим клубом Боатенга была «Бавария», за которую он выступал с июля 2011 года. В июле 2021 года игрок покинул команду по окончании контракта. В сезоне-2020/21 защитник провел 39 матчей в составе мюнхенцев, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://www.ol.fr/en/contents/articles/2021/09/01/jerome-boateng-joins-ol-through-june-30-2023
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