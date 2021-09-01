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«Лион» объявил о подписании контракта с Джеромом Боатенгом

15:58
Джером Боатенг. Фото ФК «Лион»
Джером Боатенг. Фото ФК «Лион»
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«Лион» объявил о заключении контракта с защитником Джеромом Боатенгом.

32-летний немец перешел в французский клуб на правах свободного агента, контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023 года.

Предыдущим клубом Боатенга была «Бавария», за которую он выступал с июля 2011 года. В июле 2021 года игрок покинул команду по окончании контракта. В сезоне-2020/21 защитник провел 39 матчей в составе мюнхенцев, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Хорватия

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30%

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Ф2 (0)

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ИТМ1 (1.5)

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1.48
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Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.ol.fr/en/contents/articles/2021/09/01/jerome-boateng-joins-ol-through-june-30-2023

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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