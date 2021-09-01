Боатенг сегодня станет игроком «Лиона»
Защитник Джером Боатенг продолжит карьеру в «Лионе». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, французский клуб согласовал с 32-летним немцем двухлетний контракт.
Во вторник, 31 августа, футболист прилетел в Лион и прошел медицинский осмотр.
Опытный немецкий защитник после 10 сезонов в «Баварии» освободился от контрактных обязательств. Игрок в прошлом сезоне принял участие в 27 матчах, в которых забил два мяча и отдал голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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