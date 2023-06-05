Угарте согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, хавбек будет зарабатывать в Париже 10 миллионов евро в год.

Действующий контракт 22-летнего уругвайца со «Спортингом» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Угарте провел 47 матчей за португальский клуб во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.