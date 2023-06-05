«Ювентус» и «Милан» интересуются форвардом «Монпелье» Ваи

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи может продолжить карьеру в серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport. Игроком интересуются «Ювентус» и «Милан».

По информации источника, в Турине рассматривают 20-летнего француза как замену Душану Влаховичу, который летом может покинуть клуб.

Контракт игрока с «Монпелье» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне форвард сыграл за французскую команду 33 матча в лиге 1, забил 19 голов и отдал 6 голевых передач.