Источник: Угарте проходит медосмотр перед трансфером в «ПСЖ»

Полузащитник Мануэль Угарте проходит медосмотр перед трансфером в «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Угарте прямо сейчас находится в Париже. Зарплата футболиста в новой команде составит 10 миллионов евро в год.

Действующий контракт 22-летнего уругвайца со «Спортингом» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Угарте провел 47 матчей за португальский клуб во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.