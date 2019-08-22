У Сиссе новая расцветка прически. Такого вы точно не видели

Бывший нападющий сборной Франции Джибриль Сиссе покрасил волосы в необычный рисунок. Теперь прическа экстравагантного футболиста голубого цвета с черными, красными, желтыми и салатовыми пятнами.

Сиссе ранее защищал цвета ряда европейских клубов, включая «Ливерпуль», «Марсель» и «Лацио». Первую половину сезона-2013/14 он провел в «Кубани». С «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов в 2005 году. Последним клубом в его карьере стала итальянская «Виченца», за которую он выступал в прошедшем сезоне. За сборную Франции он отыграл 41 матч и забил 9 мячей, приняв участие в ЧМ-2002 и 2010, а также победном Кубке конфедераций-2003. В 2007 году он сыграл небольшую роль самого себя в фильме «Такси-4».