У «Ниццы» не будет опции выкупа Пепе в случае аренды нападающего у «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе близок к переходу в «Ниццу». Клубы достигли договоренности об аренде игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако у французской команды не будет опции выкупа вингера следующим летом.

Контракт 27-летнего игрока с лондонским клубом заканчивается через два года.

При этом ивуариец остается рекордным приобретением в истории «канониров», которые взяли его из «Лилля» три года назад за 72 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Пепе сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.