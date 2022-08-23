«Монпелье» подписал защитника «Селтика» Жюльена
«Монпелье» заключил контракт с защитником «Селтика» Кристофером Жюльеном, сообщает L'Equipe. 29-летний француз уже прошел медицинское обследование.
По данным издания, сумма сделки составила 1 миллион евро без учета бонусов. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года.
Этим летом защитником интересовался «Шальке», но руководство немецкого клуба не смогло договориться с футболистом об условиях контракта.
В прошедшем сезоне Жюльен провел лишь 1 матч за «Селтик». Игрок практически полностью пропустил сезон-2021/22 из-за травмы колена. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4,5 миллиона евро.
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|3
|3
|0
|0
|17-3
|9
|
2
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|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Клермон Фут
|3
|2
|0
|1
|5-7
|6
|
6
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|1
|2
|0
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|5
|
7
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|1
|1
|1
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|4
|
8
|Лорьян
|2
|1
|1
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|4
|
9
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
10
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
11
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
12
|Осер
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
13
|Монпелье
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
14
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
15
|Страсбур
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
16
|Нант
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
17
|Анже
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
18
|Аяччо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
19
|Реймс
|3
|0
|1
|2
|4-9
|1
|
20
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
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|26.08
|22:00
|
Аяччо – Лилль
|- : -
|27.08
|18:00
|
Осер – Страсбур
|- : -
|27.08
|22:00
|
Ланс – Ренн
|- : -
|28.08
|14:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|28.08
|16:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|28.08
|16:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|- : -
|28.08
|16:00
|
Ницца – Марсель
|- : -
|28.08
|16:00
|
Труа – Анже
|- : -
|28.08
|18:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|28.08
|21:45
|
ПСЖ – Монако
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|5
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|4
|
|
Тете
Лион
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Юсеф Белаили
Брест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|3
|1
|1
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