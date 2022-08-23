«Монпелье» подписал защитника «Селтика» Жюльена

«Монпелье» заключил контракт с защитником «Селтика» Кристофером Жюльеном, сообщает L'Equipe. 29-летний француз уже прошел медицинское обследование.

По данным издания, сумма сделки составила 1 миллион евро без учета бонусов. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года.

Этим летом защитником интересовался «Шальке», но руководство немецкого клуба не смогло договориться с футболистом об условиях контракта.

В прошедшем сезоне Жюльен провел лишь 1 матч за «Селтик». Игрок практически полностью пропустил сезон-2021/22 из-за травмы колена. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4,5 миллиона евро.