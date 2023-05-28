У голкипера «ПСЖ» Серхио Рико диагностировали кровоизлияние в мозг

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико находится в тяжелом состоянии после падения с лошади, сообщает Cope.

По информации источника, у 29-летнего голкипера диагностировано кровоизлияние в мозг. Он находится в больнице в Севилье.

Ранее стало известно, что Рико упал с лошади во время выходных в Испании. Голкипер получил травму головы экстренно был доставлен в больницу на медицинском вертолете.