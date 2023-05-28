Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» отправился на турнир по покеру в Монте-Карло

Форварда «ПСЖ» Неймара заметили на покерном турнире в Монте-Карло во время чемпионского матча его команды в лиге 1.

Парижане за тур до конца чемпионата Франции оформили чемпионский титул благодаря ничьей со «Страсбуром» (1:1). В этот же момент Неймар находился на турнире по покеру, а на следующий день проводил время с гонщиками Формулы-1 в ходе «Гран-при Монако».

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.