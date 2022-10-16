«Тулуза» обыграла «Анже» в матче чемпионата Франции

«Тулуза» обыграла «Анже» в матче 11-го тура чемпионата Франции (3:2).

За «Тулузу» голами отличились Брехт Деягере, Бранко ванн ден Бомен и Стейн Спирингс. Голы за «Анже» забили Набиль Бенталеб и Амине Салама.

На данный момент команда из Тулузы с 15 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Анже» — 17-е (8 очков).