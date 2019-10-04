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Тухель сообщил, что Мбаппе получил новую травму

4 октября 2019, 23:51
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе получил травму, сообщил главный тренер парижан Томас Тухель. Таким образом, футболист пропустит матч 9-го тура чемпионата Франции с «Анже».

— Мбаппе не будет, но это не рецидив его прошлого повреждения. Ему нужно время на восстановление, — приводит слова Тухеля AS.

Ранее Мбаппе пропустил несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. В текущем сезоне он провел четыре матча в чемпионате Франции и забил один гол.

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