Тухель считает, что «ПСЖ» проводит слишком много матчей

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу над «Лионом» (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Франции. Парижане выиграли пять встреч кряду.

— Мы полностью контролировали игру, — цитирует немецкого специалиста L'Equipe. — Начали недостаточно сильно, недостаточно резво. После третьего гола, вероятно, подумали, что все кончено. Помните, мы много играем, слишком много. Контролировали этот матч. При счете 3:2 продемонстрировали победный менталитет. Были лучшей командой на поле.