Руководство ПСВ хочет вернуть Вейналдума в команду

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума попал в сферу интересов ПСВ, пишет Eindhovens Dagblad. Руководство клуба хочет вернуть игрока в команду.

По данным источника, проблемой для перехода может стать высокая зарплата игрока, в клубе не смогут платить хавбеку столько же, сколько он получает в «ПСЖ».

Контракт Вейналдума с «ПСЖ» истекает через два года. В прошедшем сезоне голландец он участвовал в 38 матчах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.