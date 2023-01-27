Триппьер назвал Месси волшебником на поле

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер навал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом, против которого он играл.

«Лучший футболист, против которого я играл, — это Месси, конечно. Это волшебник на поле. У него просто невозможно отобрать мяч», — приводит слова Триппьера Goal.com.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 21 матч, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.