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Сегодня, 09:57

Триппьер назвал Месси волшебником на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер навал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом, против которого он играл.

«Лучший футболист, против которого я играл, — это Месси, конечно. Это волшебник на поле. У него просто невозможно отобрать мяч», — приводит слова Триппьера Goal.com.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 21 матч, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Источник: https://www.goal.com/en/news/lionel-messi-trippier-argentina-legend/blt1119aefbd6ae7ab5
Киран Триппьер
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
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 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 - : -
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 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
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П
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