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Сегодня, 02:49

«Лилль» подписал вратаря сборной Франции Костиля

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер Бенуа Костиль перешел из «Осера» в «Лилль». 35-летний француз подписал контракт с клубом до июня 2023 года.

«Я очень рад присоединиться к этому великолепному клубу, одному из крупнейших во Франции. Это также новый вызов для меня. Хочу сказать болельщикам, что намерен хорошо выступить и надеюсь, что в конце сезона мы все будем счастливы. Надеюсь, мы быстро научимся ценить друг друга», — отметил новичок.

Костиль регулярно вызывается в сборную Франции с 2014 года. В 2016 году он стал с командой вице-чемпионом Европы.

Также «Лилль» расстался с голкипером Лео Жардимо, который продолжит карьеру в Бразилии. 27-летний бразилец подписал контракт до конца 2025 года.

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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
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 Осер 19 3 4 12 16-41 13
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 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
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Страсбур – Тулуза
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