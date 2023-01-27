«Лилль» подписал вратаря сборной Франции Костиля

Голкипер Бенуа Костиль перешел из «Осера» в «Лилль». 35-летний француз подписал контракт с клубом до июня 2023 года.

«Я очень рад присоединиться к этому великолепному клубу, одному из крупнейших во Франции. Это также новый вызов для меня. Хочу сказать болельщикам, что намерен хорошо выступить и надеюсь, что в конце сезона мы все будем счастливы. Надеюсь, мы быстро научимся ценить друг друга», — отметил новичок.

Костиль регулярно вызывается в сборную Франции с 2014 года. В 2016 году он стал с командой вице-чемпионом Европы.

Также «Лилль» расстался с голкипером Лео Жардимо, который продолжит карьеру в Бразилии. 27-летний бразилец подписал контракт до конца 2025 года.