Тренер «Нанси» после крупного поражения устроил тренировку в 2 часа ночи

«Валансьен» во вторник проиграл «Нанси» (1:6) в перенесенном матче 22-го тура второго дивизиона Франции.

Главный тренер «Нанси» Альбер Картье был сильно раздосадован поражением, поэтому устроил ночную тренировку. По информации 20 Minutes, игроки работали на «физику» в 2 часа ночи.

«Нанси» идет на последнем месте в лиге 2, набрав 15 очков за 22 матча.

Альбер Картье возглавил команду в начале января. При нем команда одержала 1 победу в 4 играх.