Полузащитник «Баварии» Толиссо может вернуться в «Лион»

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо летом может покинуть клуб. У него истекает контракт с мюнхенским клубом, и игрока хочет вернуть «Лион», сообщает L'Equipe.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей за мюнхенскую команду во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за 41,5 миллиона евро.