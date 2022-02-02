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Сегодня, 23:42

Полузащитник «Баварии» Толиссо может вернуться в «Лион»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо летом может покинуть клуб. У него истекает контракт с мюнхенским клубом, и игрока хочет вернуть «Лион», сообщает L'Equipe.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей за мюнхенскую команду во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за 41,5 миллиона евро.

Корантен Толиссо
ФК Бавария
ФК Лион
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2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 22 11 7 4 31-18 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Лион 22 9 8 5 31-28 35
6
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
7
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
8
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
9
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
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 Нант 22 9 5 8 30-27 32
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 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
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 Брест 22 7 7 8 28-33 28
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 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
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 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
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4.02 23:00
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 - : -
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Сент-Этьен – Монпелье
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 - : -
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
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Реймс – Бордо
 - : -
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 - : -
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Труа – Метц
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Страсбур

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Кильян Мбаппе

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Ланс

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И К Ж
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Монпелье

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