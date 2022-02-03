Головин снова не тренируется с «Монако». Видимо, не сыграет с «Лионом»

Головин пропустил очередную тренировку «Монако» и может оказаться вне заявки на матч с «Лионом»

По данным «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин сегодня не тренировался с командой.

Официально причина не называется. По всей видимости, российскому футболисту придется пропустить матч 23-го тура лиги 1 с «Лионом», который должен пройти в субботу, 5 февраля.

В чемпионате Франции-2021/22 Головин сыграл в 13 встречах, проведя на поле около 700 минут, забив два мяча и сделав две голевые передачи.

31 января 25-летний россиянин принял участие в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса» (4:2). Эта игра стала для полузащитника первой с 19 декабря, он пропустил более месяца из-за дискомфорта в мышце ноги.