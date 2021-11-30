Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия сдал положительный тест на коронавирус перед матчем 16-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

Как сообщает RMC Sport, положительный результат показал и тест помощника тренера Рубена Мартинеса. Оба специалиста пропустят ближайший матч.

Встреча «Реймс» — «Лион» должна пройти в среду, 1 декабря, на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Матч пройдет при пустых трибунах. Начало — в 23:00 по московскому времени.