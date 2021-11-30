Тренер «Реймса» Оскар Гарсия сдал положительный тест на коронавирус
20:27
Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия сдал положительный тест на коронавирус перед матчем 16-го тура чемпионата Франции с «Лионом».
Как сообщает RMC Sport, положительный результат показал и тест помощника тренера Рубена Мартинеса. Оба специалиста пропустят ближайший матч.
Встреча «Реймс» — «Лион» должна пройти в среду, 1 декабря, на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Матч пройдет при пустых трибунах. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/RMCsport/status/1465726550582693889?s=20
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю