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Серхио Рамос пропустит матч «ПСЖ» с «Ниццей»

20:11
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч 16-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», сообщает RMC Sport.

Речь не идет о том, что испанец получил новое повреждение. Тренерский штаб просто решил предоставить отдых игроку, который в выходные провел полный матч против «Сент-Этьена».

Матч «ПСЖ» — «Ницца» состоится 1 декабря. Начало — в 23.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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