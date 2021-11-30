Серхио Рамос пропустит матч «ПСЖ» с «Ниццей»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч 16-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», сообщает RMC Sport.

Речь не идет о том, что испанец получил новое повреждение. Тренерский штаб просто решил предоставить отдых игроку, который в выходные провел полный матч против «Сент-Этьена».

Матч «ПСЖ» — «Ницца» состоится 1 декабря. Начало — в 23.00 (мск).