Месси представит «Золотой мяч» болельщикам перед матчем «ПСЖ» с «Ниццей»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси представит «Золотой мяч» фанатам.

Журналист Жюльен Маньяр в Twitter сообщает, что презентация состоится 1 декабря перед матчем 16-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца».

Le ballon d'or de Messi sera pr?sent? au Parc des Princes demain ? l'occasion du match PSG — Nice. — Julien Maynard (@JulienMaynard) November 30, 2021

29 ноября в театре «Шатле» в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча». Месси получил награду в седьмой раз в карьере.

В 2021 году он стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины.