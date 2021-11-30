Месси представит «Золотой мяч» болельщикам перед матчем «ПСЖ» с «Ниццей»
20:36
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси представит «Золотой мяч» фанатам.
Журналист Жюльен Маньяр в Twitter сообщает, что презентация состоится 1 декабря перед матчем 16-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца».
29 ноября в театре «Шатле» в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча». Месси получил награду в седьмой раз в карьере.
В 2021 году он стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины.
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