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11 февраля, 12:55

Коло-Муани: «В «ПСЖ» я счастлив не так, как в Германии»

Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани признался, что в Германии он чувствовал себя на поле увереннее, чем во Франции.

«Мне просто нужно быть счастливым и уверенным в себе. И все будет работать как часы. Сегодня я счастлив, но не так, как в Германии. Я счастлив быть игроком «ПСЖ». Но я мог бы чувствовать себя лучше», — цитирует Коло-Муани приводит L'Equipe.

В начале сентября 2023 года футболист перешел в «ПСЖ» из «Айнтрахта». В лиге 1 нападающий провел 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевых паса.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 21 11 6 4 22-14 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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34 тур
9.02 23:00
Марсель – Метц
 1 : 1
10.02 19:00
Ланс – Страсбур
 3 : 1
10.02 23:00
ПСЖ – Лилль
 3 : 1
11.02 15:00
Гавр – Ренн
 0 : 1
11.02 17:00
Клермон Фут – Брест
 1 : 1
11.02 17:00
Лорьян – Реймс
 2 : 0
11.02 17:00
Тулуза – Нант
 1 : 2
11.02 19:05
Монпелье – Лион
 1 : 2
11.02 22:45
Ницца – Монако
 2 : 3
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 11
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
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Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
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Гавр

 15 1 1
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Монако

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