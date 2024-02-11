Коло-Муани: «В «ПСЖ» я счастлив не так, как в Германии»
Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани признался, что в Германии он чувствовал себя на поле увереннее, чем во Франции.
«Мне просто нужно быть счастливым и уверенным в себе. И все будет работать как часы. Сегодня я счастлив, но не так, как в Германии. Я счастлив быть игроком «ПСЖ». Но я мог бы чувствовать себя лучше», — цитирует Коло-Муани приводит L'Equipe.
В начале сентября 2023 года футболист перешел в «ПСЖ» из «Айнтрахта». В лиге 1 нападающий провел 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевых паса.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|51-18
|50
|
2
|Ницца
|21
|11
|6
|4
|22-14
|39
|
3
|Монако
|21
|11
|5
|5
|40-30
|38
|
4
|Брест
|21
|10
|7
|4
|30-18
|37
|
5
|Лилль
|21
|9
|8
|4
|29-17
|35
|
6
|Ланс
|21
|10
|5
|6
|27-20
|35
|
7
|Ренн
|21
|8
|7
|6
|31-25
|31
|
8
|Марсель
|21
|7
|9
|5
|29-23
|30
|
9
|Реймс
|21
|9
|3
|9
|27-29
|30
|
10
|Страсбур
|21
|6
|7
|8
|22-29
|25
|
11
|Гавр
|21
|5
|9
|7
|23-25
|24
|
12
|Нант
|21
|6
|4
|11
|22-32
|22
|
13
|Лион
|21
|6
|4
|11
|22-34
|22
|
14
|Монпелье
|21
|4
|8
|9
|21-27
|20
|
15
|Тулуза
|21
|4
|8
|9
|20-29
|20
|
16
|Лорьян
|21
|4
|7
|10
|28-42
|19
|
17
|Метц
|21
|4
|5
|12
|18-32
|17
|
18
|Клермон Фут
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.02
|23:00
|
Марсель – Метц
|1 : 1
|10.02
|19:00
|
Ланс – Страсбур
|3 : 1
|10.02
|23:00
|
ПСЖ – Лилль
|3 : 1
|11.02
|15:00
|
Гавр – Ренн
|0 : 1
|11.02
|17:00
|
Клермон Фут – Брест
|1 : 1
|11.02
|17:00
|
Лорьян – Реймс
|2 : 0
|11.02
|17:00
|
Тулуза – Нант
|1 : 2
|11.02
|19:05
|
Монпелье – Лион
|1 : 2
|11.02
|22:45
|
Ницца – Монако
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|15
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|15
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|19
|1
|8
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