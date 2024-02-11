Коло-Муани: «В «ПСЖ» я счастлив не так, как в Германии»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани признался, что в Германии он чувствовал себя на поле увереннее, чем во Франции.

«Мне просто нужно быть счастливым и уверенным в себе. И все будет работать как часы. Сегодня я счастлив, но не так, как в Германии. Я счастлив быть игроком «ПСЖ». Но я мог бы чувствовать себя лучше», — цитирует Коло-Муани приводит L'Equipe.

В начале сентября 2023 года футболист перешел в «ПСЖ» из «Айнтрахта». В лиге 1 нападающий провел 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевых паса.