Криштиану Роналду: «Саудовская лига не хуже французской лиги 1»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил саудовскую лигу с французской лигой 1.

«Саудовская лига не хуже лиги 1. Чемпионат Саудовской Аравии более конкурентоспособен, чем чемпионат Франции, я могу сказать это после года, проведенного тут. Уже сейчас мы лучше, чем французская лига», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 203 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах.