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Дешам ответил жене Макрона, почему не вызывает Ито из «Реймса» в сборную Франции: «Потому что он японец»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос супруги президента страны Брижит Макрон.

Тренер национальной команды посетил благотворительное мероприятие в больнице Реймса. Там Дешама спросили следит ли он за «Реймсом», выступающим в французской лиге 1.

Брижит Макрон, услышав диалог, спросила почему главный тренер сборной Франции не вызывает полузащитника «Реймса» Дзюни Ито:

«В «Реймсе» есть японец, который очень хорошо играет! Напомните, как его зовут? Да, Ито! Мы должны вызвать его в сборную! Почему вы не вызываете его, Дидье?»

«Потому что он японец», — улыбнувшись, ответил Дешам.

Ито выступает за «Реймс» с 2022 года. На его счету 13 голов в 53 матчах за сборную Японии.

Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
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 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
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 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
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 - : -
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 - : -
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Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
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 - : -
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