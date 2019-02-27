Томас Тухель: "Работа Паредеса в том, чтобы ускорять игру "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после победы в матче 1/4 финала Кубка Франции над "Дижоном" (3:0) определил роль аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в команде.

- Паредес хорошо сыграл в первом тайме, как и вся команда, - цитирует специалиста Goal.com. - Во второй половине игры он сместился вглубь. Леандро умеет выполнять точные передачи очень быстро. Его работа в том, чтобы ускорять игру. В целом, мне понравился наш первый тайм, а если говорить конкретно - то, как мы владели мячом и с какой скоростью действовали. Игра была слишком открытой для меня и очень интенсивной. "Дижон" сыграл очень хороший матч. Они действовали импрессивно, с большой смелостью.

После перехода из "Зенита" Паредес сыграл в шести встречах, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Соперник "ПСЖ" по полуфиналу Кубка Франции пока неизвестен. Сегодня пройдут еще два четвертьфинальных матча, в которых "Ренн" примет "Орлеан", а "Лион" дома померяется силами с "Каном". В еще одной паре "Витре" сразится с "Нантом", эта игра состоится 6 марта.

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