Тэтэрушану хочет уйти из «Лиона» спустя 2 месяца после подписания контракта

Голкипер «Лиона» Чиприан Тэтэрушану хочет сменить команду до конца трансферного окна, утверждает Sport.ro. 33-летний румын присоединился к команде в начале лета на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Нантом».

По информации издания, румынскому игроку обещали пост первого номера после продажи Антони Лопеша. Однако португалец не покинул команду и остался основным вратарем. Теперь Тэтэрушану хочет уйти в аренду, так как не согласен с положением резервного голкипера.

Румынский голкипер Тэтэрушану перешел из «Нанта» в «Лион»