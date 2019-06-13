18:25 | Футбол — Трансферы

Румынский голкипер Тэтэрушану перешел из "Нанта" в "Лион"

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"Лион" подписал контракт с румынским вратарем Чиприаном Тэтэрушану, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Нант".

 

Соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года. Контракт футболиста с "Нантом" истекает 30 июня 2019 года, поэтому он перешел на правах свободного агента.

33-летний голкипер в прошедшем сезоне провел 30 матчей за "Нант" и пропустил 35 мячей, отыграв "на ноль" девять раз.

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