Румынский голкипер Тэтэрушану перешел из "Нанта" в "Лион"

"Лион" подписал контракт с румынским вратарем Чиприаном Тэтэрушану, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Нант".

L’OL est heureux d’informer de l’arrivée du gardien international roumain Ciprian Tatarusanu, qui a signé un contrat de 3 ans avec le club, soit jusqu’au 30 juin 2022.https://t.co/b67BDPSs05 — Olympique Lyonnais (@OL) 13 июня 2019 г.

Соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года. Контракт футболиста с "Нантом" истекает 30 июня 2019 года, поэтому он перешел на правах свободного агента.

33-летний голкипер в прошедшем сезоне провел 30 матчей за "Нант" и пропустил 35 мячей, отыграв "на ноль" девять раз.

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