Анри: «Думаю, Месси первый игрок в истории, которого освистали с такой статистикой»

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался об отношении болельщиков «ПСЖ», которые освистали форварда Лионеля Месси перед его последним матчем в клубе.

«Я думаю, что Месси первый игрок в истории, который завершает сезон со статистикой 16-16 и которого освистывают перед матчем», — приводит слова Анри Actu Foot.

Болельщики «ПСЖ» также освистали Месси на церемонии награждения.

Месси покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард выступал за клуб с 2021 года.С того момента он провел за парижан 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач. Вчера, 3 июня, аргентинец провел свой последний матч за парижскую команду.

Также на Месси претендует «Аль-Хиляль» и не исключен вариант с возвращением в «Барселону».