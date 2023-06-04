Луиш Кампуш: «В «ПСЖ» еще не принято ни одного решения ни по тренеру, ни по игрокам»

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш заявил, что клуб еще не принял решения по главному тренеру Кристофу Гальтье.

«Рамос и Месси — два футбольных монстра, которые ознаменовали историю этого вида спорта. В клубе еще не принято ни одного решения ни в отношении тренера, ни в отношении игроков. Мы пережили три сложных дня, чтобы справиться на эмоциональном уровне. Заметьте еще серьезную травму Серхио Рико. Мы не принимаем решения на эмоциях. Подведем итоги сезона, и не только по тренеру, но и по команде. Определим игроков, которые должны остаться, а кто должен уйти», — приводит слова Кампуша RMC Sport.

Ранее защитник Серхио Рамос и форвард Лионель Месси объявили о своем уходе из «ПСЖ» по окончании сезона.

Сообщается, что Гальтье покинет пост главного тренера парижан. Под руководством Гальтье команда выиграла чемпионат Франции, а также вылетела в плей-офф Лиги чемпионов и Кубка Франции.