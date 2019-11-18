Тьерри Анри: «Все еще поддерживаю контакт со многими игроками «Монако»

Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри сказал, что многому научился за недолгий период работы в «Монако». Француз возглавлял монегасков с октября 2018 по январь 2019 года.

— Я очень уважаю этот клуб, потому что в нем я начал карьеру тренера, — цитирует GFFN Анри. — У меня не получилось, но я желаю им всего наилучшего. Я многому научился там. Нужно уметь восстанавливаться. Я все еще поддерживаю контакт со многими игроками «Монако».

Было бы ошибкой не извлечь уроки, и я рад, что в итоге оказался сейчас здесь, в «Монреаль Импэкт».