Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

Тьерри Анри: «Все еще поддерживаю контакт со многими игроками «Монако»

18 ноября 2019, 23:50

Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри сказал, что многому научился за недолгий период работы в «Монако». Француз возглавлял монегасков с октября 2018 по январь 2019 года.

— Я очень уважаю этот клуб, потому что в нем я начал карьеру тренера, — цитирует GFFN Анри. — У меня не получилось, но я желаю им всего наилучшего. Я многому научился там. Нужно уметь восстанавливаться. Я все еще поддерживаю контакт со многими игроками «Монако».

Было бы ошибкой не извлечь уроки, и я рад, что в итоге оказался сейчас здесь, в «Монреаль Импэкт».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир