Тьерри Анри объяснил, почему Месси в сборной Аргентины больше преуспевает, чем в «ПСЖ»
Экс-тренер «Монако» Тьерри Анри объяснил, почему форвард Лионель Месси в сборной Аргентины выступает более успешно, чем в «ПСЖ».
«Нелегко управлять оркестром с тремя дирижерами. В Аргентине он главный. Вы видите, как игроки смотрят на него. Они могли умереть за него. Когда Лео это чувствует, его невозможно остановить. Здесь все по-другому», — сказал Анри.
Месси не забивает в 4 подряд матчах за «ПСЖ» во всех турнирах впервые с сентября 2022 года.
В этом сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|21
|3
|5
|68-29
|66
|
2
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
3
|Ланс
|29
|17
|9
|3
|48-21
|60
|
4
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|
5
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|
6
|Лилль
|29
|15
|7
|7
|54-37
|52
|
7
|Ницца
|29
|11
|12
|6
|38-26
|45
|
8
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
9
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|
10
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|
11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|
12
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|
13
|Клермон Фут
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|
14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|
15
|Страсбур
|29
|5
|11
|13
|37-50
|26
|
16
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|
17
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|
18
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|
19
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|
20
|Анже
|29
|2
|5
|22
|22-64
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|1 : 1
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|1 : 0
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|0 : 1
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|3 : 1
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|1 : 1
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|3 : 1
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
|2 : 1
|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
|0 : 3
|2.04
|18:05
|
Монако – Страсбур
|4 : 3
|2.04
|21:45
|
ПСЖ – Лион
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|22
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|23
|2
|2
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