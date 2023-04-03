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Тьерри Анри объяснил, почему Месси в сборной Аргентины больше преуспевает, чем в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Экс-тренер «Монако» Тьерри Анри объяснил, почему форвард Лионель Месси в сборной Аргентины выступает более успешно, чем в «ПСЖ».

«Нелегко управлять оркестром с тремя дирижерами. В Аргентине он главный. Вы видите, как игроки смотрят на него. Они могли умереть за него. Когда Лео это чувствует, его невозможно остановить. Здесь все по-другому», — сказал Анри.

Месси не забивает в 4 подряд матчах за «ПСЖ» во всех турнирах впервые с сентября 2022 года.

В этом сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Источник: https://psgtalk.com/2023/04/why-messi-fails-at-psg-succeeds-with-argentina-according-to-thierry-henry/
Лионель Месси
Тьерри Анри
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» впервые за 22 года проиграл 8 из 18 матчей с начала года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 21 3 5 68-29 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 29 17 9 3 48-21 60
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
6
 Лилль 29 15 7 7 54-37 52
7
 Ницца 29 11 12 6 38-26 45
8
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
9
 Реймс 29 11 13 5 39-28 46
10
 Лион 29 12 8 9 44-32 44
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 29 10 5 14 44-51 35
13
 Клермон Фут 29 10 7 12 29-41 37
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Страсбур 29 5 11 13 37-50 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 29 6 9 14 33-47 27
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 29 6 3 20 21-52 21
20
 Анже 29 2 5 22 22-64 11
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 1 : 1
1.04 18:00
Осер – Труа
 1 : 0
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 0 : 1
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 3 : 1
2.04 16:00
Анже – Ницца
 1 : 1
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 3 : 1
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 2 : 1
2.04 16:00
Нант – Реймс
 0 : 3
2.04 18:05
Монако – Страсбур
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2.04 21:45
ПСЖ – Лион
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
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Жонатан Клаусс

Марсель

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Тежи Саванье

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Реймс

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