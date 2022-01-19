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Сегодня, 20:15

Тьерри Анри может возглавить «Бордо» в случае увольнения Петковича

Анна Горшкова
Корреспондент

«Бордо» рассматривает Тьерри Анри на пост главного тренера команды.

Как сообщает RMC Sport, французский специалист может возглавить клуб в случае увольнения нынешнего тренера Владимира Петковича.

Петкович руководит «Бордо» с июля 2021 года. За это время команда сыграла 23 матча во всех турнирах, из которых 4 выиграла, 11 проиграла и 8 завершились с ничейным счетом.

«Бордо» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на счету 17 очков.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/ligue-1-bordeaux-pense-a-thierry-henry-en-cas-de-depart-de-petkovic_AV-202201190442.html
Тьерри Анри
Футбол
ФК Бордо
Владимир Петкович
0
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