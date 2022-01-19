Тьерри Анри может возглавить «Бордо» в случае увольнения Петковича

«Бордо» рассматривает Тьерри Анри на пост главного тренера команды.

Как сообщает RMC Sport, французский специалист может возглавить клуб в случае увольнения нынешнего тренера Владимира Петковича.

Петкович руководит «Бордо» с июля 2021 года. За это время команда сыграла 23 матча во всех турнирах, из которых 4 выиграла, 11 проиграла и 8 завершились с ничейным счетом.

«Бордо» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на счету 17 очков.