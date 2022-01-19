Marca: игроки «ПСЖ» уверены, что со следующего сезона команду будет тренировать Зидан
Почти все игроки «ПСЖ» уверены, что со следующего сезона новым главным тренером команды станет Зинедин Зидан, пишет Marca.
Француз находится без работы с лета 2021 года, когда покинул он пост наставника «Реала».
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством мадридский клуб дважды становился чемпионом Испании, дважды завоевал Суперкубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|42-18
|50
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|20
|10
|7
|3
|28-16
|37
|
4
|Ренн
|21
|10
|4
|7
|40-19
|34
|
5
|Монако
|21
|9
|6
|6
|33-23
|33
|
6
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|36-29
|33
|
7
|Страсбур
|20
|9
|5
|6
|39-25
|32
|
8
|Монпелье
|20
|9
|4
|7
|34-27
|31
|
9
|Лион
|20
|7
|8
|5
|28-27
|29
|
10
|Нант
|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
11
|Лилль
|20
|7
|8
|5
|27-27
|29
|
12
|Анже
|20
|6
|8
|6
|26-27
|26
|
13
|Брест
|21
|6
|7
|8
|26-33
|25
|
14
|Реймс
|21
|5
|9
|7
|22-23
|24
|
15
|Метц
|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
16
|Клермон Фут
|20
|4
|6
|10
|20-36
|18
|
17
|Труа
|20
|4
|5
|11
|18-29
|17
|
18
|Лорьян
|20
|3
|8
|9
|15-31
|17
|
19
|Бордо
|21
|3
|8
|10
|30-50
|17
|
20
|Сент-Этьен
|20
|2
|6
|12
|18-42
|12
|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4