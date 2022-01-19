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Сегодня, 19:14

Marca: игроки «ПСЖ» уверены, что со следующего сезона команду будет тренировать Зидан

Иван Шитик
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото AFP

Почти все игроки «ПСЖ» уверены, что со следующего сезона новым главным тренером команды станет Зинедин Зидан, пишет Marca.

Француз находится без работы с лета 2021 года, когда покинул он пост наставника «Реала».

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством мадридский клуб дважды становился чемпионом Испании, дважды завоевал Суперкубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.

Зинедин Зидан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
5
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
6
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
7
 Страсбур 20 9 5 6 39-25 32
8
 Монпелье 20 9 4 7 34-27 31
9
 Лион 20 7 8 5 28-27 29
10
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
11
 Лилль 20 7 8 5 27-27 29
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
16
 Клермон Фут 20 4 6 10 20-36 18
17
 Труа 20 4 5 11 18-29 17
18
 Лорьян 20 3 8 9 15-31 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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38 тур
19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
Леонардо Балерди

Леонардо Балерди

Марсель

 12 1 4
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