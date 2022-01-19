Marca: игроки «ПСЖ» уверены, что со следующего сезона команду будет тренировать Зидан

Почти все игроки «ПСЖ» уверены, что со следующего сезона новым главным тренером команды станет Зинедин Зидан, пишет Marca.

Француз находится без работы с лета 2021 года, когда покинул он пост наставника «Реала».

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством мадридский клуб дважды становился чемпионом Испании, дважды завоевал Суперкубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.