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«Монако» и «Ницца» интересуются защитником «Ланса» Клауссом

09:30
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«Монако» и «Ницца» интересуются защитником «Ланса» Джонатаном Клауссом, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, оба клуба рассчитывают усилить правый фланг обороны и рассматривают 29-летнего француза как одного из кандидатов.

В сезоне-2021/22 Клаусс провел 9 матчей за «Ланс», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/a1975375511703394830-monaco-et-nice-lorgnent-jonathan-clauss

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Иван Торопцев все материалы автора

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