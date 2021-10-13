«Монако» и «Ницца» интересуются защитником «Ланса» Клауссом

«Монако» и «Ницца» интересуются защитником «Ланса» Джонатаном Клауссом, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, оба клуба рассчитывают усилить правый фланг обороны и рассматривают 29-летнего француза как одного из кандидатов.

В сезоне-2021/22 Клаусс провел 9 матчей за «Ланс», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.