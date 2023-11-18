Суперкубок Франции может пройти в столице ДР Конго
Предстоящий матч Суперкубка Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Тулузой» может состояться в Киншасе, столице ДР Конго, сообщает Le Parisien.
Другим вариантом проведения считает стадион «Тулузы». Парижская команда выступает за этот вариант, чтобы не лететь в Африку.
Правительство ДР Конго оказывает давление на профессиональную футбольную лигу Франции, чтобы получить право на проведение этого матча.
Изначально Суперкубок Франции был запланирован на 5 августа и должен был состояться в Бангкоке, но был перенесен на начало января.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|29-9
|27
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|12
|7
|3
|2
|25-14
|24
|
4
|Лилль
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
5
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
6
|Ланс
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
7
|Гавр
|12
|3
|6
|3
|12-13
|15
|
8
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
9
|Нант
|12
|4
|2
|6
|17-23
|14
|
10
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
11
|Марсель
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
12
|Метц
|12
|3
|4
|5
|12-18
|13
|
13
|Ренн
|12
|2
|6
|4
|16-16
|12
|
14
|Тулуза
|12
|2
|6
|4
|13-16
|12
|
15
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
16
|Лорьян
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
17
|Клермон Фут
|11
|2
|3
|6
|8-14
|9
|
18
|Лион
|11
|1
|4
|6
|9-19
|7
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|23:00
|
Монпелье – Ницца
|0 : 0
|11.11
|19:00
|
Реймс – ПСЖ
|0 : 3
|11.11
|23:00
|
Гавр – Монако
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|1 : 0
|12.11
|17:00
|
Лилль – Тулуза
|1 : 1
|12.11
|17:00
|
Метц – Нант
|3 : 1
|12.11
|19:05
|
Ренн – Лион
|0 : 1
|12.11
|22:45
|
Ланс – Марсель
|1 : 0
|7.12
|15:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|10
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2
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