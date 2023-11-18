Мбаппе: «Мне не нужно, чтобы мой тренер каждый день говорил, что я лучший игрок в мире»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как относится к критике со стороны главного тренера Луиса Энрике.

«Я всегда хорошо работал с тренерами, которые у меня были, такими как Дидье Дешам, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и так далее. Это тренеры, которые говорили со мной и критиковали, но это не помешало мне хорошо играть и иметь с ними хорошие отношения. Я игрок, который очень требователен к себе, поэтому, когда слышу требования со стороны своих тренеров, я очень рад. Мне не нужно, чтобы мой тренер каждый день говорил, что я лучший игрок в мире», — цитирует GFFN Мбаппе.

В этом сезоне 24-летний француз сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал голевую передачу.