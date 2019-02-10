"Судьи были против нас". Фалькао - о ничьей в матче с "Монпелье"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао после ничьей в матче 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" заявил, что судьи были настроены против его команды. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим был удален за споры с арбитром на 68-й минуте встречи, а защитник Жемерсон получил вторую желтую карточку на 90+4-й минуте.

- Это была сложная игра, - сказал Фалькао в послематчевом флэш-интервью. - Судьи были настроены против нас: они удалили нашего тренера и Жемерсона. Странно, что игроки "Монпелье" не получили столько карточек.

"Монако" набрал 19 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице.

Все о чемпионате Франции - здесь