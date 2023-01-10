«Страсбур» уволил главного тренера Стефана. Команда не побеждала с начала октября

«Страсбур» объявил об отставке главного тренера Жюльена Стефана.

42-летний специалист был уволен после поражения команды от «Анже» (0:0, по пенальти — 4:5) в 1/32 финала Кубка Франции.

«Страсбур» не может выиграть в официальных матчах уже 3 месяца, в последний раз клуб одерживал победу 9 октября 2022 года в игре 10-го тура чемпионата Франции против «Анже» (3:2).

Жюльен Стефан тренировал «Страсбур» с мая 2021 года.