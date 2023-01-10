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Сегодня, 04:31

Дюгарри поддержал Зидана после оскорбительных слов президента Федерации футбола Франции

Иван Торопцев
Корреспондент
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Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал, что обсудил с Зинедином Зиданом слова президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Грэ.

Ранее ле Грэ, отвечая на вопрос о том, мог ли Зидан стать главным тренером национальной команды, заявил: «Я никогда не встречался с Зиданом, мы никогда не думали о расставании с Дешамом. Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

7 января Федерация футбола Франции продлила контракт с Дидье Дешамом, который возглавляет сборную страны с 2012 года.

«У нас есть групповой чат сборной Франции-1998, мы обсудили эту ситуацию. Все были в шоке. Мы поддерживаем Зизу. Дешама нет в этом чате. Зидан ответил на наши сообщения, но я не буду говорить, что конкретно он написал», — приводит RMC Sport слова Дюгарри.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. 50-летний француз остается безработным с момента ухода из «Реала» в июне 2021 года.

Килиан Мбаппе, Зинедин Зидан, Ноэль Ле&nbsp;Гре. Президент французского футбола оскорбил Зидана. Теперь у него проблемы с Мбаппе и министром спорта страны

Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Франции по футболу
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 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
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11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

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Осер

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