«Лорьян» отказался продавать форварда Моффи в «Саутгемптон» за 17 миллионов евро

«Лорьян» отказался продавать нападающего Терема Моффи в «Саутгемптон», сообщает Daily Mail.

Французский клуб отклонил предложение «святых» по 23-летнему нигерийцу в размере 17 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Моффи забил 10 голов в 16 матчах за «Лорьян». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.