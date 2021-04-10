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«ПСЖ» обыграл «Страсбур» и сократил отставание от «Лилля»

19:50
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«ПСЖ» победил «Страсбур» (4:1) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей забивали Кильян Мбаппе, Мойзе Кин, Пабло Сарабия и Леандро Паредес.

«ПСЖ» набрал 66 очков и занимает второе место в лиге 1. У лидирующего «Лилля» на три очка больше. «Страсбур» на 14-м месте — 36 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

32-й тур

«ПСЖ» — «Страсбур» -1:4 (0:3)

Голы: Мбаппе, 16 (0:1). Сарабия, 27 (0:2). Кин, 45 (0:3). Сахи, 63 (1:3). Паредес, 79 (1:4).

«Страсбур»: Селс, Коне, Митрович, Гильбер, Каси (Кароль, 82), Томассон, Льенар (Прцич, 59), Аолу, Сиссоко (Шахири, 59), Беллегард (Зохи, 81), Диалло (Сахи, 62).

«ПСЖ»: Навас (Рико, 46), Кимпембе, Керер, Баккер, Эррера (Симонс, 89), Сарабия, Данилу Перейра, Рафинья (Гей, 74), Паредес, Мбаппе (Нагера, 89), Кин (Дракслер, 75).

Предупреждение: Кин, 57.

Судья: Пиньяр.

10 апреля. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Страсбур — ПСЖ

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