«ПСЖ» обыграл «Страсбур» и сократил отставание от «Лилля»
«ПСЖ» победил «Страсбур» (4:1) в матче 32-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей забивали Кильян Мбаппе, Мойзе Кин, Пабло Сарабия и Леандро Паредес.
«ПСЖ» набрал 66 очков и занимает второе место в лиге 1. У лидирующего «Лилля» на три очка больше. «Страсбур» на 14-м месте — 36 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
32-й тур
«ПСЖ» — «Страсбур» -1:4 (0:3)
Голы: Мбаппе, 16 (0:1). Сарабия, 27 (0:2). Кин, 45 (0:3). Сахи, 63 (1:3). Паредес, 79 (1:4).
«Страсбур»: Селс, Коне, Митрович, Гильбер, Каси (Кароль, 82), Томассон, Льенар (Прцич, 59), Аолу, Сиссоко (Шахири, 59), Беллегард (Зохи, 81), Диалло (Сахи, 62).
«ПСЖ»: Навас (Рико, 46), Кимпембе, Керер, Баккер, Эррера (Симонс, 89), Сарабия, Данилу Перейра, Рафинья (Гей, 74), Паредес, Мбаппе (Нагера, 89), Кин (Дракслер, 75).
Предупреждение: Кин, 57.
Судья: Пиньяр.
10 апреля. Страсбург. Стадион «ла Мено».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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