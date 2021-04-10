Головин — в заявке «Монако» на матч с «Дижоном»
«Монако» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Дижона». В список из 21 футболиста вошел и российский полузащитник Александр Головин.
Матч «Монако» — «Дижон» пройдет завтра (начало — в 18.05 по московскому времени).
«Монако» занимает третье место в таблице. «Дижон» — 20-й.
24-летний Головин в этом сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 4 гола.
?? ??? ??— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) April 10, 2021
? @DFCO_Officiel #ASMDFCO | Demain, 17h05 ? pic.twitter.com/uZxNtwEyLG
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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