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Головин — в заявке «Монако» на матч с «Дижоном»

20:18
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«Монако» огласил заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Дижона». В список из 21 футболиста вошел и российский полузащитник Александр Головин.

Матч «Монако» — «Дижон» пройдет завтра (начало — в 18.05 по московскому времени).

«Монако» занимает третье место в таблице. «Дижон» — 20-й.

24-летний Головин в этом сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 4 гола.

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