«Монако» проиграл «Страсбуру», Головин провел на поле 73 минуты
«Монако» проиграл «Страсбуру» в матче 28-го тура чемпионата Франции (0:1). Единственый гол на 91-й минуте забил защитник Фредерик Гильбер.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 73-й минуте на Крепина Диатта.
Чемпионат Франции
Лига 1
28-й тур
«Страсбур» — «Монако» — 1:0 (0:0)
Гол: Гильбер, 90+1.
«Страсбур»: Кавасима, Коне, Кароль, Митрович, Джикю (Беллегард, 78), Гильбер, Каси, Томассон, Льенар, Диалло (Сиби, 90+2), Айорк.
«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Фабрегас, 60), Марипан, Бадиашиле, Головин (Диатта, 73), Кайю Энрике (Балло-Туре, 85), Тшуамени, Фофана (Диоп, 60), Бен Йеддер, Фолланд (Йоветич, 60).
Предупреждения: Льенар, 19. Айорк, 27. Томассон, 53.
Судья: Ваттеллье.
3 марта. Страсбург. Стадион «ла Мено».
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