«Монако» проиграл «Страсбуру», Головин провел на поле 73 минуты

«Монако» проиграл «Страсбуру» в матче 28-го тура чемпионата Франции (0:1). Единственый гол на 91-й минуте забил защитник Фредерик Гильбер.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 73-й минуте на Крепина Диатта.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

«Страсбур» — «Монако» — 1:0 (0:0)

Гол: Гильбер, 90+1.

«Страсбур»: Кавасима, Коне, Кароль, Митрович, Джикю (Беллегард, 78), Гильбер, Каси, Томассон, Льенар, Диалло (Сиби, 90+2), Айорк.

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Фабрегас, 60), Марипан, Бадиашиле, Головин (Диатта, 73), Кайю Энрике (Балло-Туре, 85), Тшуамени, Фофана (Диоп, 60), Бен Йеддер, Фолланд (Йоветич, 60).

Предупреждения: Льенар, 19. Айорк, 27. Томассон, 53.

Судья: Ваттеллье.

3 марта. Страсбург. Стадион «ла Мено».