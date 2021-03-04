«Марсель» проиграл «Лиллю», дважды пропустив на последних минутах

«Лилль» обыграл «Марсель» в матче 28-го тура чемпионата Франции (2:0). Провансальцы дважды пропустили в концовке встречи. Дубль оформил Жоната Давид.

В других встречах «Нант» проиграл дома «Реймсу» (1:2), «ПСЖ» с минимальным счетом переиграл «Бордо» (1:0), «Монпелье» и «Лорьян» сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

«Лилль» — «Марсель» — 2:0 (0:0)

Голы: Давид, 90 (1:0). Давид, 90+2 (2:0).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре, Ренату Санчеш (Шека, 73), Иконе, Юсуф Языджи (Бамба, 58), Давид, Веа (Араужу, 75).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Балерди, Нтшам (Кауи, 46), Гей, Пайет (Бенедетто, 87), Товен (Жермен, 62), Милик.

Судья: Тюрпен.

Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

«Нант» — «Реймс» — 1:2 (1:1)

Голы: Саймон, 14 (1:0). Конан, 39 (1:1). Абдельхамид, 89 (1:2).

«Нант»: Лафон, Коршья (Силла, 84), Кастеллетто, Траоре, Жиротто, А.Туре, Блас, Чиривелья, Луза, Саймон (Бамба, 81), Коло Муани (Эмон, 82).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Бериша, Шавалерен (Сирхейс, 83), Кафаро (Мунетси, 46), Кассама (Думбья, 46), Зенели (Э.Туре, 46), Диа.

Предупреждения: Фас, 7. Конан, 12. Кассама, 30. Шавалерен, 70. Абдельхамид, 81.

Судья: Делажо.

Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

«Монпелье» — «Лорьян» — 1:1 (1:1)

Голы: Грбич, 9 — с пенальти (0:1). Мавидиди, 28 (1:1).

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Ферри (Суке, 83), Ристич, Саванье, Молле, Самбия (Шотар, 83), Лаборд (Шкулетич, 83), Мавидиди, Вахи (Мендеш, 61).

«Лорьян»: Дрейер, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Лемуан (Ваджа, 89), Чалоба, Ле Фе, Грбич (Висса, 67), Лорьенте (Моффи, 67).

Предупреждения: Лемуан, 36. Ферри, 61. Чалоба, 63. Мендеш, 70. Гравиллон, 87.

Судья: Бастьен.

Монпелье. Стадион «Моссон».

«Бордо» — «ПСЖ» — 0:1 (0:1)

Гол: Сарабия, 20.

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали (Бриан, 87), Мексер, Бенито, Сери (Лаку, 78), Адли, Хван Ый Джо (Бен Арфа, 65), Калу (Де Превиль, 64), Уден, Зеркан (Траоре, 78).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Дагба (Керер, 78), Гей, Сарабия (Диалло, 87), Дракслер (Эррера, 74), Данилу Перейра, Рафинья, Икарди.

Предупреждения: Сери, 18. Сарабия, 40. Данилу Перейра, 43. Адли, 50. Кюрзава, 88. Уден, 90+2.

Судья: Шнайдер.

Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».