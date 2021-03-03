«Лион» обыграл «Ренн» и вышел на первое место в чемпионате Франции

«Лион» победил «Ренн» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Франции.

Единственный мяч забил Уссем Ауар. «Лион» набрал 59 очков и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1

28-й тур

«Лион» — «Ренн» — 1:0 (0:0)

Гол: Ауар, 74.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо, Денайер, Дюбуа, Тиагу Мендес, Какере, Гимарайнс (Ауар, 58), Депай (Корне, 82), Слимани (Кадевере, 58), Токо-Экамби.

«Ренн»: Гомис, Траоре, Ниамси, Агерд, Трюффер, Гренье (Буриго, 69), Н`Зонзи, Мартен (Камавинга, 60), Гирасси (Тэ, 69), Террье (Юну, 83), Доку (Дель Кастильо, 83).

Предупреждения: Какере, 41. Мартен, 54. Гренье, 61. Траоре, 75.

Судья: Бюке.

3 марта. Лион. Стадион «Люмьер».

«Ницца» — «Ним» — 2:1 (1:0)

Голы: Гуири, 4 (1:0). Ландре, 50 (1:1). Клод Морис, 75 (2:1).

«Ницца»: Бенитес, Камара, Аталь (Лотомба, 61), Тодибо, Салиба, Данилюк (Дольберг, 61), Шнейдерлен, Будауи (Ле Мелу, 47), Клод Морис, Маолида (Тюрам-Юльен, 76), Гуири.

«Ним»: Рейне, Ландре (Уэда, 80), Бюрнер (Паке, 80), Мелинг, Гессум, Ферхат, Кубас, Бенраху (Элиассон, 70), Фомба, Коне (Дульевич, 69), Рипар (Ру, 85).

Предупреждения: Аталь, 54. Мелинг, 55. Фомба, 60. Шнейдерлен, 79. Гессум, 90+2. Лотомба, 90+4.

Судья: Бен Эль-Хадж.

3 марта. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

«Брест» — «Дижон» — 3:1 (3:1)

Голы: Онора, 17 (1:0). Мунье, 27 (2:0). Ассале, 29 (2:1). Кардона, 40 (3:1).

«Брест»: Ларсоннье, Фоссюрье (Пьер-Габриэль, 81), Шардонне, Перро, Брассье, Лан, Жан Лукас, Шарбоннье (Белькебла, 74), Мунье, Онора (Ле Дуарон, 80), Кардона (Февр, 74).

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа (Бензиа, 83), Шафик, Кулибали, Музинга, Саммаритано (Эбимбе, 78), Ндонг, Целина, Ассале (Конате, 78), Бальде.

Предупреждения: Брассье, 22. Перро, 28. Шарбоннье, 61. Эбимбе, 84.

Судья: Стина.

3 марта. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Метц» — «Анже» — 0:1 (0:1)

Гол: Фюльжини, 44 — с пенальти.

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз (Делен, 72), Бронн (Вагнер, 83), Куяте, Пажо (Ангбан, 72), Сарр, Лейя Исека (Амброз, 79), Булая, Гей (Яде, 72).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Павлович, Тома, Думбья, Амаду, Фюльжини (Бобишон, 89), Кулибали, Перейра Лаж, Диони (Баокен, 66), Буфаль (Капель, 77).

Предупреждения: Куяте, 44. Амброз, 76. Перейра Лаж, 79. Думбья, 90+1.

Удаление: Укиджа, 90+2.

Судья: Амель.

3 марта. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Сент-Этьен» — «Ланс» — 2:3 (1:2)

Голы: Сотока, 20 — с пенальти (0:1). Калимуэндо, 24 (0:2). Мукуди, 40 (1:2). Да Кошта, 90+3 (1:3). Буанга, 90+5 — с пенальти (2:3).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак (Трауко, 71), Сиссе, Мукуди, Гурна-Дуат (Будебуз, 83), Камара, Аушиш (Нейу, 71), Монне-Паке (Модест, 61), Норден (Буанга, 61), Аби.

«Ланс»: Лека, Айдара, Гради, Баде, Медина, Каюзак, Фофана, Клаусс (Мишлен, 85), Сотока, Калимуэндо (Банза, 75), Маурисио (Да Кошта, 75).

Предупреждения: Мукуди, 19. Дебюши, 26. Гурна-Дуат, 66. Банза, 77. Сотока, 84.

Судья: Делерю.

3 марта. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».