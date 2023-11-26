«Страсбур» и «Марсель» сыграли вничью в матче лиги 1
«Страсбур» дома сыграл вничью с «Марселем» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 1:1.
У хозяев забил Эмануэль Эмега на 6-й минуте, а у гостей — Жонатан Клаусс на 27-й минуте.
«Страсбур» третий матч подряд сыграл вничью и занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1 с 13 очка. Команда 1 декабря на выезде встретится с «Реймсом».
«Марсель» находится на девятой строчке, набрав 14 очков. У клуба серия из четырех игр без побед (2 ничьи и 2 поражения). 3 декабря «Марсель» дома сыграет с «Ренном».
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|34-11
|30
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|13
|7
|3
|3
|27-19
|24
|
4
|Лилль
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
5
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
6
|Ланс
|13
|5
|4
|4
|16-13
|19
|
7
|Гавр
|12
|3
|6
|3
|12-13
|15
|
8
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
9
|Марсель
|12
|3
|5
|4
|13-14
|14
|
10
|Нант
|12
|4
|2
|6
|17-23
|14
|
11
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
12
|Страсбур
|12
|3
|4
|5
|10-16
|13
|
13
|Метц
|12
|3
|4
|5
|12-18
|13
|
14
|Ренн
|12
|2
|6
|4
|16-16
|12
|
15
|Тулуза
|12
|2
|6
|4
|13-16
|12
|
16
|Лорьян
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
17
|Клермон Фут
|12
|2
|3
|7
|8-17
|9
|
18
|Лион
|11
|1
|4
|6
|9-19
|7
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.11
|23:00
|
ПСЖ – Монако
|5 : 2
|25.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ланс
|0 : 3
|25.11
|23:00
|
Страсбур – Марсель
|1 : 1
|26.11
|15:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|26.11
|17:00
|
Лорьян – Метц
|- : -
|26.11
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|26.11
|17:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|26.11
|19:05
|
Ренн – Реймс
|- : -
|26.11
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Эдон Жегрова
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|10
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
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