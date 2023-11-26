«Страсбур» и «Марсель» сыграли вничью в матче лиги 1

«Страсбур» дома сыграл вничью с «Марселем» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 1:1.

У хозяев забил Эмануэль Эмега на 6-й минуте, а у гостей — Жонатан Клаусс на 27-й минуте.

«Страсбур» третий матч подряд сыграл вничью и занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1 с 13 очка. Команда 1 декабря на выезде встретится с «Реймсом».

«Марсель» находится на девятой строчке, набрав 14 очков. У клуба серия из четырех игр без побед (2 ничьи и 2 поражения). 3 декабря «Марсель» дома сыграет с «Ренном».