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«Страсбур» и «Марсель» сыграли вничью в матче лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Страсбур» дома сыграл вничью с «Марселем» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 1:1.

У хозяев забил Эмануэль Эмега на 6-й минуте, а у гостей — Жонатан Клаусс на 27-й минуте.

«Страсбур» третий матч подряд сыграл вничью и занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1 с 13 очка. Команда 1 декабря на выезде встретится с «Реймсом».

«Марсель» находится на девятой строчке, набрав 14 очков. У клуба серия из четырех игр без побед (2 ничьи и 2 поражения). 3 декабря «Марсель» дома сыграет с «Ренном».

Франция. Лига 1. 13-й тур
25 нояб, 23:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:1
Марсель
Источник: Таблица лиги 1
ФК Марсель
ФК Страсбур
0
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«Ланс» разгромил «Клермон», команды играли вдесятером во втором тайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
10
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
11
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
12
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
13
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
14
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
15
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 12 2 3 7 8-17 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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32 тур
33 тур
34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 3
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 1 : 1
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 - : -
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 - : -
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
26.11 17:00
Нант – Гавр
 - : -
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 - : -
26.11 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Монпелье

 7
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Нант

 5
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Ланс

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Кайю Энрике

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Лилль

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